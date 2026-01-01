Clifton Golf Guide
Clifton Golf Courses
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Clifton, VirginiaMunicipal3.938315695281
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Clifton, VirginiaMunicipal3.8568359867267
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Clifton, VirginiaPublic3.096471382178
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Clifton, VirginiaPublic4.3526741662566
Golf Courses Near Clifton
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Centreville, VirginiaPrivate4.04
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Fairfax, VirginiaPrivate
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Fairfax, VirginiaPrivate4.01
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Fairfax, VirginiaSemi-Private3.2554081493714
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Chantilly, VirginiaSemi-Private3.5769815691731
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Oakton, VirginiaPublic/Municipal4.470902154165
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Fairfax Station, VirginiaPublic/Municipal3.9925017093315
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Fairfax, VirginiaPrivate
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Fairfax, VirginiaPrivate
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Fairfax, VirginiaPrivate
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