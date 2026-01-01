Brush Prairie Golf Guide
Brush Prairie Golf Courses
Golf Courses Near Brush Prairie
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Vancouver, WashingtonPrivate3.01
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Vancouver, WashingtonPrivate5.01
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Camas, WashingtonPublic3.1703163017140
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Vancouver, WashingtonPublic2.52
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Vancouver, WashingtonSemi-Private4.52
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Vancouver, WashingtonPublic2.57142857147
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Ridgefield, WashingtonPublic4.2330325509333
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Portland, OregonPrivate4.66666666673
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Portland, OregonPrivate4.66666666673
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Portland, OregonPrivate5.01
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5 courses | 13 reviews
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