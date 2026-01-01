Ridgefield Golf Guide
Ridgefield Golf Courses
Golf Courses Near Ridgefield
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Woodland, WashingtonPublic4.322604761502
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Vancouver, WashingtonPublic2.52
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Warren, OregonPublic2.259259259327
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Vancouver, WashingtonPublic2.57142857147
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Brush Prairie, WashingtonPublic0.00
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Vancouver, WashingtonPrivate3.01
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Vancouver, WashingtonPrivate5.01
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Portland, OregonPublic4.312596
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Portland, OregonPublic/Municipal4.1065651691335
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Portland, OregonPublic/Municipal4.2621472149459
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