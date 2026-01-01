Lodi Golf Guide
Lodi Golf Courses
Golf Courses Near Lodi
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Merrimac, WisconsinResort1.760797342287
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Merrimac, WisconsinResort3.804878048882
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Waunakee, WisconsinPublic4.52
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Prairie Du Sac, WisconsinSemi-Private4.3488372093129
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Poynette, WisconsinPublic0.00
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Windsor, WisconsinPublic3.630434782646
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Baraboo, WisconsinSemi-Private4.147561588797
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Madison, WisconsinPrivate4.28571428572
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Middleton, WisconsinPrivate5.02
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Middleton, WisconsinMunicipal4.233333333330
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