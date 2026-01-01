Plain Golf Guide
Plain Golf Courses
Golf Courses Near Plain
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Spring Green, WisconsinMunicipal0.00
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Spring Green, WisconsinResort4.090935629869
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Spring Green, WisconsinResort4.090935629869
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Prairie Du Sac, WisconsinSemi-Private4.3488372093129
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Reedsburg, WisconsinSemi-Private4.205882352991
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Richland Center, WisconsinSemi-Private3.71428571437
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Baraboo, WisconsinSemi-Private4.147561588797
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Barneveld, WisconsinPublic4.5334669147179
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Barneveld, WisconsinPublic4.5334669147179
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Barneveld, WisconsinPublic4.5206326749179
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