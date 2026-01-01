Prairie Du Sac Golf Guide
Prairie Du Sac Golf Courses
Golf Courses Near Prairie Du Sac
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Merrimac, WisconsinResort3.804878048882
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Merrimac, WisconsinResort1.760797342287
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Lodi, WisconsinSemi-Private0.00
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Baraboo, WisconsinSemi-Private4.147561588797
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Waunakee, WisconsinPublic4.52
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Baraboo, WisconsinPublic4.52512254975
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Plain, WisconsinPublic/Municipal4.01
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Poynette, WisconsinPublic0.00
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Middleton, WisconsinPublic4.233333333330
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Middleton, WisconsinPublic4.233333333330
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