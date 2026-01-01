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Merrimac Golf Courses

Golf Courses Near Merrimac

Merrimac Golf Resorts

  • Devils Head RCC - Prairie Glen: #14
    Devil's Head Resort
    Merrimac, Wisconsin
    Devil’s Head Resort in Merrimac in Sauk County has grown from a small ski resort to one of Wisconsin’s best ski-and-golf destinations. The resort opened in 1970 with a 92-room hotel, four chairlifts and 10 runs in 1970. Today, Devil’s Head offers two golf courses, 138 hotel rooms, more suites and condos, six dining options, a conference center and…

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