Merrimac, Wisconsin

Devil’s Head Resort in Merrimac in Sauk County has grown from a small ski resort to one of Wisconsin’s best ski-and-golf destinations. The resort opened in 1970 with a 92-room hotel, four chairlifts and 10 runs in 1970. Today, Devil’s Head offers two golf courses, 138 hotel rooms, more suites and condos, six dining options, a conference center and…