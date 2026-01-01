Merrimac Golf Guide
Merrimac Golf Courses
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Merrimac, WisconsinResort1.760797342287
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Merrimac, WisconsinResort3.804878048882
Golf Courses Near Merrimac
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Baraboo, WisconsinSemi-Private4.147561588797
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Lodi, WisconsinSemi-Private0.00
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Prairie Du Sac, WisconsinSemi-Private4.3488372093129
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Baraboo, WisconsinPublic4.52512254975
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Poynette, WisconsinPublic0.00
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Wisconsin Dells, WisconsinPublic4.442803806958
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Wisconsin Dells, WisconsinPublic4.886877828141
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Portage, WisconsinPublic4.3225
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Portage, WisconsinSemi-Private4.025477707157
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Wisconsin Dells, WisconsinPublic4.43101386948
Merrimac Golf Resorts
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Merrimac, WisconsinDevil’s Head Resort in Merrimac in Sauk County has grown from a small ski resort to one of Wisconsin’s best ski-and-golf destinations. The resort opened in 1970 with a 92-room hotel, four chairlifts and 10 runs in 1970. Today, Devil’s Head offers two golf courses, 138 hotel rooms, more suites and condos, six dining options, a conference center and…
See Also
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