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Stevens Point Golf Courses

Golf Courses Near Stevens Point

Stevens Point Golf Resorts

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    SentryWorld
    Stevens Point, Wisconsin
    SentryWorld is the oldest 'destination' course in Wisconsin, built in the 1980s long before Whistling Straits, Erin Hills and Sand Valley. The course’s 200+ acres of terrain are decorated with various tree species and water hazards, but it's the beautiful flowerbeds surrounding the signature par-3 16th hole that get all the attention. Recent…

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