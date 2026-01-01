Blaenau Gwent Golf Guide
Blaenau Gwent Golf Courses
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Abergavenny, Blaenau GwentSemi-Private4.737132352986
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Abergavenny, Blaenau GwentSemi-Private
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Abergavenny, Blaenau GwentSemi-Private
Golf Courses Near Blaenau Gwent
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Crickhowell, PowysResort
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Pontypool, TorfaenPrivate
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Nantyglo, MonmouthshireSemi-Private4.501278772458
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Raglan, MonmouthshirePublic4.33333333339
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Pontypool, TorfaenSemi-Private4.50687994594
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Monmouth, MonmouthshirePublic
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Cwmbran, TorfaenResort
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West Pontnewydd, TorfaenPublic
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Rhymney, CaerphillySemi-Private5.03
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Llanfrechfa, TorfaenPublic4.52
See Also
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