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Wales Golf Guide

Wales By The Numbers

178 courses | 6633 reviews

Wales Review Stats

Average Rating

4.3
4.3
Total 6633 Reviews

Rating Breakdown

Reviews
4-5 Stars
106
3-4 Stars
16
2-3 Stars
6
1-2 Stars
1
N/A
47
Avg. Course Layout
4.3
Avg. Off-Course Amenities
4.1
Avg. Value for the Money
4.4
Avg. Pace of Play
4.4
Avg. Staff Friendliness
4.6
Avg. Course Conditions
4.2

Featured Destination

cardiff-bay-pierhead-and-millenium-centre.jpg
Cardiff
Courses: 105
Reviews: 3534
Cardiff is a port city on the south coast of Wales, where the River Taff meets the Severn Estuary. It was proclaimed the nation’s capital in 1955. The revitalized waterfront at Cardiff Bay includes the Wales Millennium Centre, home of the national opera, orchestra, theater and dance companies, plus shops at Mermaid Quay. Architect Richard Rogers’ strikingly modern Senedd building houses the Welsh National Assembly.
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Llandrindod Wells
View Tee Times
Llandrindod Wells Golf Club
Llandrindod Wells, Powys
Public
4.9628482972
54
Write Review
12th green at Ashburnham
View Tee Times
Ashburnham Golf Club
Burry Port, Carmarthenshire
Semi-Private
4.931372549
47
Write Review
Nefyn and District GC: Aerial
View Tee Times
Nefyn Golf Club - Yellow/Blue Course
Nefyn, Gwynedd
Semi-Private
4.9312418301
94
Write Review
Nefyn & District GC
View Tee Times
Nefyn Golf Club - Red/Blue Course
Nefyn, Gwynedd
Semi-Private
4.9312418301
94
Write Review
Nefyn & District GC - Front
View Tee Times
Nefyn Golf Club - Yellow/Red Course
Nefyn, Gwynedd
Semi-Private
4.9312418301
94
Write Review
Old Colwyn GC
View Tee Times
Old Colwyn Golf Club
Colwyn Bay, Conwy
Public
4.9
10
Write Review
Pennard GC: #10
View Tee Times
Pennard Golf Club
Swansea, Swansea
Private
4.8888888889
13
Write Review
Cardiff GC
View Tee Times
Cardiff Golf Club
Cardiff, Cardiff
Private
4.873015873
22
Write Review
The Celtic Manor Resort - The Twenty Ten
View Tee Times
The Celtic Manor Resort - The Twenty Ten Course
Newport, Newport
Public/Resort
4.8513931889
25
Write Review
Cottrell Park GC - The Mackintosh: #13, #14, #15
View Tee Times
Cottrell Park Golf Club - The Mackintosh Course
Cardiff, Cardiff
Resort
4.8394607843
36
Write Review
Recently Reviewed Courses
Recently Reviewed Courses
Hawarden GC: #10
View Tee Times
Hawarden Golf Club
Hawarden, Flintshire
Public
4.567311945
124
Write Review
Morlais Castle GC
View Tee Times
Morlais Castle Golf Club
Pant, Merthyr Tydfil
Semi-Private
3.7892156863
55
Write Review
Monmouthshire GC
View Tee Times
Monmouthshire Golf Club
Abergavenny, Blaenau Gwent
Semi-Private
4.7371323529
86
Write Review
Garnant Park GC
View Tee Times
Garnant Golf Club
Garnant, Carmarthenshire
Public/Municipal
4.7628818969
58
Write Review
West Monmouthshire GC
View Tee Times
West Monmouthshire Golf Club
Nantyglo, Monmouthshire
Semi-Private
4.5012787724
58
Write Review
Denbigh GC
View Tee Times
Denbigh Golf Club
Denbigh, Denbighshire
Public
4.5895022624
73
Write Review
Nefyn and District GC: Aerial
View Tee Times
Nefyn Golf Club - Yellow/Blue Course
Nefyn, Gwynedd
Semi-Private
4.9312418301
94
Write Review
Nefyn & District GC
View Tee Times
Nefyn Golf Club - Red/Blue Course
Nefyn, Gwynedd
Semi-Private
4.9312418301
94
Write Review
Nefyn & District GC - Front
View Tee Times
Nefyn Golf Club - Yellow/Red Course
Nefyn, Gwynedd
Semi-Private
4.9312418301
94
Write Review
15th at Caernarfon Golf Club
View Tee Times
Caernarfon Golf Club
Caernarfon, Gwynedd
Semi-Private
4.4325259516
51
Write Review

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