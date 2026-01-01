Wales Golf Guide
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Cardiff is a port city on the south coast of Wales, where the River Taff meets the Severn Estuary. It was proclaimed the nation’s capital in 1955. The revitalized waterfront at Cardiff Bay includes the Wales Millennium Centre, home of the national opera, orchestra, theater and dance companies, plus shops at Mermaid Quay. Architect Richard Rogers’ strikingly modern Senedd building houses the Welsh National Assembly.
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Llandrindod Wells, Powys
Public
4.9628482972
54
Burry Port, Carmarthenshire
Semi-Private
4.931372549
47
Nefyn, Gwynedd
Semi-Private
Nefyn, Gwynedd
Semi-Private
Nefyn, Gwynedd
Semi-Private
Colwyn Bay, Conwy
Public
4.9
10
Swansea, Swansea
Private
4.8888888889
13
Cardiff, Cardiff
Private
4.873015873
22
Newport, Newport
Public/Resort
4.8513931889
25
Cardiff, Cardiff
Resort
4.8394607843
36
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Hawarden, Flintshire
Public
4.567311945
124
Pant, Merthyr Tydfil
Semi-Private
3.7892156863
55
Abergavenny, Blaenau Gwent
Semi-Private
4.7371323529
86
Garnant, Carmarthenshire
Public/Municipal
4.7628818969
58
Nantyglo, Monmouthshire
Semi-Private
4.5012787724
58
Denbigh, Denbighshire
Public
4.5895022624
73
Nefyn, Gwynedd
Semi-Private
Nefyn, Gwynedd
Semi-Private
Nefyn, Gwynedd
Semi-Private
Caernarfon, Gwynedd
Semi-Private
4.4325259516
51
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