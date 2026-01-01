Torfaen Golf Guide
Torfaen Golf Courses
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Cwmbran, TorfaenResort
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Llanfrechfa, TorfaenPublic4.52
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West Pontnewydd, TorfaenPublic
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Pontypool, TorfaenPrivate
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Pontypool, TorfaenSemi-Private4.50687994594
Golf Courses Near Torfaen
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Caerleon, NewportPublic/Municipal2.01
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Newport, NewportPublic/Resort3.684491978681
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Newport, NewportPublic/Resort3.865488759672
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Newport, NewportPrivate4.325396825413
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Newport, NewportPublic/Resort4.851393188925
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Newport, NewportPrivate4.01
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Abergavenny, Blaenau GwentSemi-Private4.737132352986
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Raglan, MonmouthshirePublic4.33333333339
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Llanwern, NewportPrivate4.4893048128156
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Llanwern, NewportPrivate
See Also
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