Rhondda Cynon Taf Golf Guide
Rhondda Cynon Taf Golf Courses
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Aberdare, Rhondda Cynon TafSemi-Private4.55
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Pontyclun, Rhondda Cynon TafSemi-Private4.2806388003172
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Mountain Ash, Rhondda Cynon TafSemi-Private
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Pontypridd, Rhondda Cynon TafSemi-Private4.577628968353
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Pontygwaith, Rhondda Cynon TafSemi-Private4.14285714297
Golf Courses Near Rhondda Cynon Taf
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Nelson, CaerphillySemi-Private
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Bargoed, CaerphillySemi-Private4.2911338448127
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Cardiff, CardiffSemi-Private4.526315789519
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Hengoed, CaerphillyResort4.2797413141153
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Caerphilly, CaerphillyPrivate2.645765998728
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Blackwood, CaerphillySemi-Private3.304953560449
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Merthyr Tydfil, Merthyr TydfilSemi-Private
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Caerphilly, CaerphillyPublic3.01
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Pencoed, BridgendResort2.66666666673
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Pencoed, BridgendResort2.760869565246
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