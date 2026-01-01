United Kingdom Golf Guide
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Featured Courses
Castlerock, County Londonderry
Semi-Private
4.7700534759
42
Castlerock, County Londonderry
Semi-Private
4.6349206349
21
Ardglass, County Down
Public
4.411400924
66
Top Rated Courses
North Berwick, East Lothian
Public
5.0
23
Dornoch, Sutherland
Semi-Private
5.0
14
St. Andrews, Fife
Public
5.0
25
Silloth, Allerdale
Semi-Private
5.0
12
St. Mellion, Saltash
Semi-Private/Resort
5.0
13
West Kilbride, North Ayrshire
4.9858823529
34
Turnberry, South Ayrshire
Resort
4.9849170437
67
Gailes, North Ayrshire
Private
4.9816176471
36
Balmedie, Aberdeenshire
Resort
4.978021978
27
Hartepool, Hartepool
Semi-Private
4.9731092437
45
Recently Reviewed Courses
Birkenhead, Wirral
Municipal
3.9580730688
42
Morley, Erewash
Resort
4.3708660884
46
Aboyne, Aberdeenshire
Semi-Private
4.7825311943
86
Unsworth, Bury
Private
4.3646193772
240
Walsall, Walsall
Private
4.2489752963
140
Aberdeen, Aberdeenshire
Private
3.4866262976
116
Newent, Forest of Dean
Semi-Private/Resort
4.4759707805
38
Stone, Stafford
Private
4.4330746187
149
Hawarden, Flintshire
Public
4.567311945
124
Newbiggin-by-the-Sea, Northumberland
Private
4.4596384008
111
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