Vale of Glamorgan Golf Guide
Vale of Glamorgan Golf Courses
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Barry, Vale of GlamorganSemi-Private4.411764705917
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Dinas Powis, Vale of GlamorganSemi-Private4.098039215722
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Penarth, Vale of GlamorganSemi-Private4.178571428628
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Barry, Vale of GlamorganPrivate4.276122570285
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Barry, Vale of GlamorganPublic
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Hensol, Vale of GlamorganResort3.748312439774
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Hensol, Vale of GlamorganResort4.2247626795116
Golf Courses Near Vale of Glamorgan
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Cardiff, CardiffPrivate4.4170361698147
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Cardiff, CardiffResort4.839460784336
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Cardiff, CardiffResort4.739750445629
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Cardiff, CardiffSemi-Private4.02
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Cardiff, CardiffSemi-Private4.526315789519
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Cardiff, CardiffSemi-Private
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Cardiff, CardiffPublic
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Pontyclun, Rhondda Cynon TafSemi-Private4.2806388003172
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Caerphilly, CaerphillyPublic3.01
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Cardiff, CardiffPrivate4.87301587322
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