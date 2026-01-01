Cardiff Golf Guide
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Cardiff is a port city on the south coast of Wales, where the River Taff meets the Severn Estuary. It was proclaimed the nation’s capital in 1955. The revitalized waterfront at Cardiff Bay includes the Wales Millennium Centre, home of the national opera, orchestra, theater and dance companies, plus shops at Mermaid Quay. Architect Richard Rogers’ strikingly modern Senedd building houses the Welsh National Assembly.
Cardiff Golf Courses
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