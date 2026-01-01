Merthyr Tydfil Golf Guide
Merthyr Tydfil Golf Courses
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Merthyr Tydfil, Merthyr TydfilSemi-Private
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Pant, Merthyr TydfilSemi-Private3.789215686355
Golf Courses Near Merthyr Tydfil
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Aberdare, Rhondda Cynon TafSemi-Private4.55
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Mountain Ash, Rhondda Cynon TafSemi-Private
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Rhymney, CaerphillySemi-Private5.03
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Bargoed, CaerphillySemi-Private4.2911338448127
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Glynneath, Neath Port TalbotSemi-Private4.132406808950
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Nantyglo, MonmouthshireSemi-Private4.501278772458
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Nelson, CaerphillySemi-Private
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Pontygwaith, Rhondda Cynon TafSemi-Private4.14285714297
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Blackwood, CaerphillySemi-Private3.304953560449
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Pontypridd, Rhondda Cynon TafSemi-Private4.577628968353
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