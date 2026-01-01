Cotati Golf Guide
Golf Courses Near Cotati
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Rohnert Park, CaliforniaResort/Public3.8335090237857
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Rohnert Park, CaliforniaResort/Public3.8335090237857
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Santa Rosa, CaliforniaPublic5.02
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Santa Rosa, CaliforniaPublic/Municipal3.9922604405470
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Petaluma, CaliforniaPublic4.1818181818220
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Santa Rosa, CaliforniaPrivate5.02
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Petaluma, CaliforniaPrivate0.00
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Sebastopol, CaliforniaPublic4.03
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Santa Rosa, CaliforniaSemi-Private4.0927028095524
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Santa Rosa, CaliforniaSemi-Private3.8882819795350
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