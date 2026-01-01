Newtown Golf Guide
Newtown Golf Courses
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Newtown, ConnecticutPrivate0.00
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Newtown, ConnecticutPrivate0.00
Golf Courses Near Newtown
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Brookfield, ConnecticutPublic3.01
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West Redding, ConnecticutPrivate3.52
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Southbury, ConnecticutPrivate3.28571428572
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Southbury, ConnecticutPublic4.45
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Monroe, ConnecticutPublic4.422185876714
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Southbury, ConnecticutPublic/Resort3.7620049109208
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Trumbull, ConnecticutPublic/Municipal4.012
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Danbury, ConnecticutPrivate3.71428571433
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Trumbull, ConnecticutPublic/Municipal4.012
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Easton, ConnecticutPrivate3.02
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