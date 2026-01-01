Trumbull Golf Guide
Trumbull Golf Courses
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Trumbull, ConnecticutPublic/Municipal4.012
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Trumbull, ConnecticutPublic/Municipal4.012
Golf Courses Near Trumbull
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Easton, ConnecticutPrivate3.02
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Monroe, ConnecticutPublic4.422185876714
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Fairfield, ConnecticutPublic/Municipal3.5231095266338
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Fairfield, ConnecticutPublic/Municipal3.33333333333
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Fairfield, ConnecticutPublic/Municipal3.6223333406240
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Huntington, ConnecticutPrivate0.00
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Weston, ConnecticutPrivate5.01
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Fairfield, ConnecticutPrivate5.01
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West Redding, ConnecticutPrivate3.52
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Stratford, ConnecticutPrivate2.941176470629
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