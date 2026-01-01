West Redding Golf Guide
West Redding Golf Courses
Golf Courses Near West Redding
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Newtown, ConnecticutPrivate
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Easton, ConnecticutPrivate3.02
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Danbury, ConnecticutPrivate3.71428571433
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Newtown, ConnecticutPrivate
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Trumbull, ConnecticutPublic/Municipal4.012
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Weston, ConnecticutPrivate5.01
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Ridgefield, ConnecticutPrivate
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Ridgefield, ConnecticutMunicipal4.0554354095135
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Trumbull, ConnecticutPublic/Municipal4.012
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Wilton, ConnecticutPrivate
See Also
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