Ridgefield Golf Guide
Ridgefield Golf Courses
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Ridgefield, ConnecticutMunicipal4.0554354095135
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Ridgefield, ConnecticutPrivate
Golf Courses Near Ridgefield
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North Salem, New YorkPrivate
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Waccabuc, New YorkPrivate5.01
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North Salem, New YorkSemi-Private3.6848887632192
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Brewster, New YorkSemi-Private
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West Redding, ConnecticutPrivate3.52
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Danbury, ConnecticutPrivate3.71428571433
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Brewster, New YorkPrivate5.01
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Danbury, ConnecticutPublic/Municipal4.4126524927659
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Wilton, ConnecticutPrivate
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Pound Ridge, New YorkPublic4.4443087034342
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