Brewster Golf Guide
Brewster Golf Courses
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Brewster, New YorkPrivate5.01
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Brewster, New YorkSemi-Private0.00
Golf Courses Near Brewster
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North Salem, New YorkSemi-Private3.6848887632192
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North Salem, New YorkPrivate0.00
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Ridgefield, ConnecticutMunicipal4.0554354095135
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Danbury, ConnecticutPublic/Municipal4.4126524927659
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Danbury, ConnecticutPrivate3.71428571433
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Carmel, New YorkPublic
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Carmel, New YorkPublic
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Carmel, New YorkPublic
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Waccabuc, New YorkPrivate5.01
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Somers, New YorkPrivate3.6935061275896
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