Omika Golf Club

Rating Snapshot

Rating Index Rating
0
5 Stars
0
4 Stars
0
3 Stars
0
2 Stars
0
1 Stars
0
Conditions
0
Value
0
Layout
0
Friendliness
0
Pace
0
Amenities
0
0%
Recommend this course
Read Reviews
About

Holes 8
Type
Par 30
Length 2257 yards
Slope N/A
Rating N/A

Originally named "Hitachi Golf Club".

Tee Par Length Rating Slope
White/A 30 2257 yards
White/B 30 2222 yards
Track Rounds
Scorecard
Scorecard for 8 Holes Green A
Metrics:
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out Total
Mens M: 31.6/105 494 381 124 511 351 167 124 105 494 2751 2751
Ladies W: 32.5/109 494 381 124 511 351 167 124 105 494 2751 2751
Handicap 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 5 4 3 5 4 3 3 3 5 35 35

Course Details

Year Built 1950
Greens Korean Grass
Architect Seiichi Inoue (1950)

Rentals/Services

Pull-carts Yes
Caddies No
Clubs Yes

Practice/Instruction

Driving Range Yes
Pitching/Chipping Area Yes
Putting Green Yes

Policies

Credit Cards Accepted Yes
Walking Allowed Yes

Food & Beverage

Restaurant

Available Facilities

Showers, Lockers, Locker Rooms
Reviews

Be the first to leave a review

Nearby Courses
Grand Slam CC - East: #1
Grand Slam Country Club - West/East Course
Hitachiota, Ibaraki
Semi-Private
0.0
0
Write Review
Grand Slam CC - Middle: #2
Grand Slam Country Club - East/Middle Course
Hitachiota, Ibaraki
Semi-Private
0.0
0
Write Review
Grand Slam CC - West: #5
Grand Slam Country Club - Middle/West Course
Hitachiota, Ibaraki
Semi-Private
0.0
0
Write Review
Hitachitakasuzu GC
Hitachitakasuzu Golf Club
Hitachiota, Ibaraki
Semi-Private
0.0
0
Write Review
Katsuta GC: #3
Katsuta Golf Club
Hitachinaka, Ibaraki
Public
0.0
0
Write Review
Ibaraki Royal CC
Ibaraki Royal Country Club
Hitachiota, Ibaraki
Resort
0.0
0
Write Review
Hitachi GC: #8
Hitachi Golf Club
Hitachi, Ibaraki
Semi-Private
0.0
0
Write Review
Shin Seizansou CC: #10
Shin Seizansou Country Club
Hitachiota, Ibaraki
Resort/Private
0.0
0
Write Review
Spa & Golf Resort Kuji
Spa & Golf Resort Kuji
Hitachiota, Ibaraki
Resort
0.0
0
Write Review
The Ocean GC: #1
The Ocean Golf Club
Hitachi, Ibaraki
Resort
0.0
0
Write Review
Kanasago CC
Kanasago Country Club
Hitachiota, Ibaraki
Semi-Private
0.0
0
Write Review
Shizu Hills CC: Clubhouse
Shizu Hills Country Club
Hitachiomiya, Ibaraki
Resort
0.0
0
Write Review
Course Layout
