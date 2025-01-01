Omika Golf Club
About
Holes 8
Type
Par 30
Length 2257 yards
Slope N/A
Rating N/A
Originally named "Hitachi Golf Club".
|Tee
|Par
|Length
|Rating
|Slope
|White/A
|30
|2257 yards
|White/B
|30
|2222 yards
Scorecard for 8 Holes Green A
Metrics:
|Hole
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|Out
|Total
|Mens M: 31.6/105
|494
|381
|124
|511
|351
|167
|124
|105
|494
|2751
|2751
|Ladies W: 32.5/109
|494
|381
|124
|511
|351
|167
|124
|105
|494
|2751
|2751
|Handicap
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|Par
|5
|4
|3
|5
|4
|3
|3
|3
|5
|35
|35
Course Details
Year Built 1950
Greens Korean Grass
Architect Seiichi Inoue (1950)
Rentals/Services
Pull-carts Yes
Caddies No
Clubs Yes
Practice/Instruction
Driving Range Yes
Pitching/Chipping Area Yes
Putting Green Yes
Policies
Credit Cards Accepted Yes
Walking Allowed Yes
Food & BeverageRestaurant
Available FacilitiesShowers, Lockers, Locker Rooms
Course Layout