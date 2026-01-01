Lake Alfred Golf Guide
Lake Alfred Golf Courses
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Lake Alfred, FloridaSemi-Private4.29273356466
Golf Courses Near Lake Alfred
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Winter Haven, FloridaPrivate
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Winter Haven, FloridaPrivate
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Haines City, FloridaPrivate
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Winter Haven, FloridaPublic/Municipal3.90526663871231
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Haines City, FloridaPublic2.85791855277
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Winter Haven, FloridaPrivate4.65
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Winter Haven, FloridaSemi-Private3.954783131571
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Auburndale, FloridaSemi-Private4.1447495046591
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Davenport, FloridaSemi-Private3.76908376812729
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Davenport, FloridaSemi-Private/Resort3.9249749006257
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