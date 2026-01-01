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ChampionsGate Golf Guide

ChampionsGate Golf Courses

Golf Courses Near ChampionsGate

ChampionsGate Golf Resorts

  • ChampionsGate - International Golf Club's 5th hole
    Omni Orlando Resort at ChampionsGate
    ChampionsGate, Florida
    ChampionsGate is a master-planned community west of Orlando that revolves around the Greg Norman-designed National and International courses at this Omni-flagged resort. Recent expansion projects have introduced villa-style accommodations that are particularly attractive to buddies groups. Relative proximity to Disney makes this an attractive…

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