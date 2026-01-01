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Winter Garden Golf Guide

Winter Garden Golf Courses

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Winter Garden Golf Resorts

  • Orange County National - Panther Lake: #17
    Orange County National Golf Center and Lodge
    Winter Garden, Florida
    Known for having one of the largest practice facilities on the planet, Orange County National has a small but comfortable Lodge for overnight guests who want to hone their golf games from sunup to sundown. The muscular Crooked Cat and Panther Lake 18s are complemented by the 9-hole, executive-length Tooth Course.

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