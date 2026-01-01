Sunol Golf Guide
Golf Courses Near Sunol
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Pleasanton, CaliforniaMunicipal4.14692246461068
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Pleasanton, CaliforniaPrivate0.00
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Fremont, CaliforniaPublic2.2636169493141
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Pleasanton, CaliforniaPrivate0.00
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Pleasanton, CaliforniaPublic4.6027470178301
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Pleasanton, CaliforniaPrivate4.02
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Hayward, CaliforniaPrivate5.03
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Livermore, CaliforniaPublic4.4967727708829
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Milpitas, CaliforniaPublic3.7081073564523
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Livermore, CaliforniaPublic3.1952010177536
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