Crestwood Golf Guide
Golf Courses Near Crestwood
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Louisville, KentuckyPrivate4.538461538526
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Prospect, KentuckyPrivate3.4486822593101
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Prospect, KentuckyPublic3.953488372143
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Louisville, KentuckyPrivate0.00
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Anchorage, KentuckyPrivate0.00
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Prospect, KentuckyPublic4.5471698113106
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Louisville, KentuckyPublic/Municipal2.837209302343
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Louisville, KentuckyPrivate4.011494252987
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La Grange, KentuckySemi-Private4.635259220569
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Louisville, KentuckyPrivate4.44444444449
Crestwood Driving Ranges
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