Prospect Golf Guide
Prospect Golf Courses
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Prospect, KentuckyPrivate3.4486822593101
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Prospect, KentuckyPrivate5.02
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Prospect, KentuckyPublic4.5471698113106
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Prospect, KentuckyPublic3.953488372143
Golf Courses Near Prospect
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Goshen, KentuckyPrivate5.01
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Louisville, KentuckyPrivate
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Anchorage, KentuckyPrivate
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La Grange, KentuckySemi-Private4.635259220569
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Louisville, KentuckyPrivate
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Jeffersonville, IndianaPublic5.01
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Louisville, KentuckyPrivate4.01
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Louisville, KentuckyPrivate4.538461538526
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Louisville, KentuckyPrivate
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Louisville, KentuckyPrivate4.01
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