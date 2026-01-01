Louisville Golf Guide
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Courses: 64
Reviews: 4299
When you think of Louisville two things come to mind horse racing and hoops. Add golf to the list. The Ville has some pretty impressive tracks and not just for horses. Start with Valhalla Golf Club, a Jack Nicklaus design that's home of the 2008 Ryder Cup and 2014 PGA Championship.
Louisville Golf Courses
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Louisville, KentuckyPrivate
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Louisville, KentuckyPrivate
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Louisville, KentuckyPublic
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Louisville, KentuckyPublic/Municipal2.52
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Louisville, KentuckyPublic/Municipal3.33333333336
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Louisville, KentuckyPublic/Municipal3.07
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Louisville, KentuckyPrivate4.01
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Louisville, KentuckyPrivate4.01
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Louisville, KentuckyPublic2.04
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Louisville, KentuckyPublic
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Louisville, KentuckyPublic/Municipal1.38888888894
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Louisville, KentuckyPrivate
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Louisville, KentuckyPublic/Municipal2.837209302343
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Louisville, KentuckyPrivate
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Louisville, KentuckyPublic
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Louisville, KentuckyPrivate3.56
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Louisville, KentuckyPrivate3.391304347869
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Louisville, KentuckyPublic4.52
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Louisville, KentuckyPrivate4.538461538526
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Louisville, KentuckyPrivate4.011494252987
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Louisville, KentuckyPublic/Municipal4.77777777784
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Louisville, KentuckyPublic/Municipal4.05
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Louisville, KentuckyPrivate
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Louisville, KentuckyPrivate4.44444444449
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Louisville, KentuckyPrivate
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Louisville, KentuckyPrivate
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Louisville, KentuckyPrivate
Golf Courses Near Louisville
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Jeffersontown, KentuckyPublic/Municipal3.56
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Anchorage, KentuckyPrivate
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Prospect, KentuckyPrivate3.4486822593101
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Prospect, KentuckyPrivate5.02
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Jeffersonville, IndianaSemi-Private1.450980392269
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Fairdale, KentuckyPrivate
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Brooks, KentuckySemi-Private3.5602175513165
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Jeffersonville, IndianaPublic
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Prospect, KentuckyPublic4.5471698113106
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Sellersburg, IndianaPublic4.014
Louisville Driving Ranges
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Louisville, KY
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Louisville, KY
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