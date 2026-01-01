Jeffersontown Golf Guide
Jeffersontown Golf Courses
Golf Courses Near Jeffersontown
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Louisville, KentuckyPrivate
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Louisville, KentuckyPrivate
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Louisville, KentuckyPrivate
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Louisville, KentuckyPrivate3.391304347869
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Louisville, KentuckyPrivate4.01
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Louisville, KentuckyPrivate4.01
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Louisville, KentuckyPublic
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Louisville, KentuckyPublic
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Louisville, KentuckyPublic
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Louisville, KentuckyPrivate5.01
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