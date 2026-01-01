Margate Golf Guide
Margate Golf Courses
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Margate, FloridaPublic4.01
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Margate, FloridaSemi-Private3.9423459245503
Golf Courses Near Margate
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Tamarac, FloridaSemi-Private4.06286359221303
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Coconut Creek, FloridaPrivate0.00
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Coral Springs, FloridaSemi-Private4.26674006241221
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Tamarac, FloridaPublic3.63523369251499
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Pompano Beach, FloridaSemi-Private3.7233386861847
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Tamarac, FloridaSemi-Private4.06286359221303
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Pompano Beach, FloridaSemi-Private3.65815782541091
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Tamarac, FloridaPublic2.8230478984958
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Coral Springs, FloridaSemi-Private4.18936890611417
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Pompano Beach, FloridaSemi-Private3.5925430185700
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