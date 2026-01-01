Sunrise Golf Guide
Sunrise Golf Courses
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Sunrise, FloridaPrivate
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Sunrise, FloridaPrivate
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Sunrise, FloridaPublic/Municipal4.13638231471457
Golf Courses Near Sunrise
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Tamarac, FloridaPublic2.8230478984958
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Tamarac, FloridaPublic3.63523369251499
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Plantation, FloridaPublic/Municipal3.819898329787
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Plantation, FloridaSemi-Private2.70174819810
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Plantation, FloridaSemi-Private2.5774234928644
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Tamarac, FloridaSemi-Private4.07048483221304
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Fort Lauderdale, FloridaMunicipal2.3888673891159
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Tamarac, FloridaSemi-Private4.07048483221304
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Plantation, FloridaPrivate4.57142857147
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Fort Lauderdale, FloridaPrivate
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