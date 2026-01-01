Coral Springs Golf Guide
Coral Springs Golf Courses
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Coral Springs, FloridaSemi-Private4.26674006241221
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Coral Springs, FloridaSemi-Private4.18936890611417
Golf Courses Near Coral Springs
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Margate, FloridaSemi-Private3.9423459245503
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Margate, FloridaPublic4.01
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Parkland, FloridaPrivate5.03
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Tamarac, FloridaSemi-Private4.07048483221304
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Tamarac, FloridaSemi-Private4.07048483221304
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Tamarac, FloridaPublic2.8230478984958
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Tamarac, FloridaPublic3.63523369251499
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Coconut Creek, FloridaPrivate0.00
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Boca Raton, FloridaPublic/Municipal3.4686907021778
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Boca Raton, FloridaSemi-Private3.7910670607921
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