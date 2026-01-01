Schofield Barracks Golf Guide
Golf Courses Near Schofield Barracks
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Wahiawa, HawaiiMilitary4.45
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Mililani, HawaiiPublic4.0004782401190
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Wahiawa, HawaiiSemi-Private2.3346303502257
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Waipahu, HawaiiPublic3.948019802404
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Waipahu, HawaiiPublic4.1742358313253
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Waianae, HawaiiPublic1.8266978923123
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Ewa Beach, HawaiiPublic/Municipal3.52
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Waipahu, HawaiiPublic0.00
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Kapolei, HawaiiPublic3.6557766819201
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Ewa Beach, HawaiiPublic0.00
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