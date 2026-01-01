Home / Courses / World / USA / Hawaii

Kapolei Golf Guide

Kapolei Golf Courses

Golf Courses Near Kapolei

Kapolei Golf Resorts

  • Ko Olina GC: #10
    Ko Olina Golf Resorts (Oahu)
    Kapolei, Hawaii
    Ko Olina is a master-planned development on the Hawaiian Island of Oahu with an 18-hole championship golf course and four adjacent resorts within the development. The resorts are the Four Seasons Resort Oahu at Ko Olina, Aulani, a Disney Resort & Spa, Beach Villas at Ko Olina and Marriott's Ko Olina Beach Club. Ko Olina is set on 642 acres and has…

See Also

Articles, Galleries & Videos

Now Reading
Search Near Me