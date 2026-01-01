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Kahuku Golf Guide

Kahuku Golf Courses

Golf Courses Near Kahuku

Kahuku Golf Resorts

  • Turtle Bay Resort - Arnold Palmer
    Turtle Bay Resort (Oahu)
    Kahuku, Hawaii
    Turtle Bay Resort is located on Oahu's North Shore, about 45 miles from Waikiki in Honolulu. This resort features 410 guest rooms and suites plus a small collection of larger cottages and villas. Its north shore location makes it accessible to many hiking and biking trails on this rugged section of Oahu. Among the most popular off-course…

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