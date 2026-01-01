Antioch Golf Guide
Antioch Golf Courses
Golf Courses Near Antioch
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Lake Villa, IllinoisPublic4.153846153814
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Fox Lake, IllinoisPrivate0.00
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Fox Lake, IllinoisPublic4.3307289312383
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Salem, WisconsinPublic3.6920522021215
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Round Lake, IllinoisPublic4.2024747221203
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Grayslake, IllinoisMunicipal4.4441345504105
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Volo, IllinoisPublic3.52
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Lakemoor, IllinoisPublic2.03
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Twin Lakes, WisconsinSemi-Private3.526470588253
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Gurnee, IllinoisPublic4.2074533667370
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