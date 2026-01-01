Fox Lake Golf Guide
Fox Lake Golf Courses
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Fox Lake, IllinoisPublic4.3307289312383
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Fox Lake, IllinoisPrivate0.00
Golf Courses Near Fox Lake
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Antioch, IllinoisPublic3.5298380222271
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Lake Villa, IllinoisPublic4.153846153814
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Volo, IllinoisPublic3.52
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McHenry, IllinoisPublic3.5203144245361
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Lakemoor, IllinoisPublic2.03
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Twin Lakes, WisconsinSemi-Private3.526470588253
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McHenry, IllinoisPrivate3.909090909176
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Salem, WisconsinPublic3.6920522021215
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Round Lake, IllinoisPublic4.2024747221203
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Genoa City, WisconsinSemi-Private/Resort4.278400249163
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