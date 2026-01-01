Salem Golf Guide
Salem Golf Courses
Golf Courses Near Salem
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Antioch, IllinoisPublic3.5298380222271
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Bristol, WisconsinPublic2.9142036125123
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Kenosha, WisconsinPrivate1.66666666675
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Twin Lakes, WisconsinSemi-Private3.526470588253
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Fox Lake, IllinoisPrivate0.00
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Fox Lake, IllinoisPublic4.3307289312383
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Kansasville, WisconsinPublic/Municipal4.242105263295
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Lake Villa, IllinoisPublic4.153846153814
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Kansasville, WisconsinPublic/Municipal3.038461538593
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Kansasville, WisconsinPublic/Municipal4.242105263295
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