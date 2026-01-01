New Albany Golf Guide
New Albany Golf Courses
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New Albany, IndianaPublic2.2512
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New Albany, IndianaPublic3.7205539558139
Golf Courses Near New Albany
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Louisville, KentuckyPublic/Municipal4.05
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Floyds Knobs, IndianaPublic3.892307692365
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Clarksville, IndianaPublic/Municipal3.918367346998
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Jeffersonville, IndianaSemi-Private1.450980392269
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Louisville, KentuckyPublic2.04
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Sellersburg, IndianaPublic4.014
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Sellersburg, IndianaPublic0.00
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Sellersburg, IndianaPublic4.014
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Louisville, KentuckyPublic/Municipal3.33333333336
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Jeffersonville, IndianaPublic5.01
New Albany Driving Ranges
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