Clarksville Golf Guide
Clarksville Golf Courses
Golf Courses Near Clarksville
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Jeffersonville, IndianaSemi-Private1.450980392269
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Sellersburg, IndianaPublic4.014
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Sellersburg, IndianaPublic0.00
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Sellersburg, IndianaPublic4.014
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New Albany, IndianaPublic3.7205539558139
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Jeffersonville, IndianaPublic5.01
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New Albany, IndianaPublic2.2512
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Louisville, KentuckyPublic/Municipal4.05
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Speed, IndianaSemi-Private1.01
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Louisville, KentuckyPrivate0.00
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2 courses | 70 reviews
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