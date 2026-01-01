Vine Grove Golf Guide
Vine Grove Golf Courses
Golf Courses Near Vine Grove
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Fort Knox, KentuckyMilitary/Public4.274711222350
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Elizabethtown, KentuckyResort3.845938375462
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Elizabethtown, KentuckyPublic/Municipal4.16666666672
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Brandenburg, KentuckyPublic3.9922491124238
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Elizabethtown, KentuckyPrivate0.00
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Brandenburg, KentuckySemi-Private4.02
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Laconia, IndianaPublic/Resort4.6602008902505
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Valley Station, KentuckyPublic/Municipal2.754
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Shepherdsville, KentuckyPublic4.7288046693551
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Shepherdsville, KentuckyPublic2.647058823517
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