Fort Knox Golf Guide
Fort Knox Golf Courses
Golf Courses Near Fort Knox
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Vine Grove, KentuckySemi-Private3.9946921444158
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Brandenburg, KentuckyPublic3.9922491124238
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Elizabethtown, KentuckyResort3.845938375462
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Laconia, IndianaPublic/Resort4.6602008902505
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Brandenburg, KentuckySemi-Private4.02
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Elizabethtown, KentuckyPublic/Municipal4.16666666672
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Valley Station, KentuckyPublic/Municipal2.754
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Shepherdsville, KentuckyPublic4.7288046693551
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Louisville, KentuckyPublic/Municipal2.52
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Brooks, KentuckySemi-Private3.5602175513165
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