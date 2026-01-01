Shively Golf Guide
Golf Courses Near Shively
-
Louisville, KentuckyPublic2.04
-
Louisville, KentuckyPublic/Municipal1.38888888894
-
Louisville, KentuckyPrivate5.01
-
Louisville, KentuckyPublic/Municipal2.52
-
Louisville, KentuckyPublic/Municipal4.05
-
New Albany, IndianaPublic2.2512
-
Louisville, KentuckyPublic/Municipal3.33333333336
-
New Albany, IndianaPublic3.7205539558139
-
Valley Station, KentuckyPublic/Municipal2.754
-
Fairdale, KentuckyPrivate0.00
See Also
-
2 courses | 151 reviews
-
1 course | 4 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 165 reviews
-
1 course | 65 reviews
-
1 course | 98 reviews
-
27 courses | 399 reviews
-
2 courses | 70 reviews
-
1 course | 505 reviews
-
1 course | 6 reviews