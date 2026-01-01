Fairdale Golf Guide
Fairdale Golf Courses
Golf Courses Near Fairdale
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Brooks, KentuckySemi-Private3.5602175513165
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Louisville, KentuckyPublic4.52
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Louisville, KentuckyPublic/Municipal1.38888888894
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Louisville, KentuckyPublic
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Louisville, KentuckyPublic
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Louisville, KentuckyPublic/Municipal2.52
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Louisville, KentuckyPublic
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Shepherdsville, KentuckyPublic2.647058823517
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Louisville, KentuckyPrivate5.01
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Louisville, KentuckyPrivate0.00
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