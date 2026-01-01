Laconia Golf Guide
Laconia Golf Courses
Golf Courses Near Laconia
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Valley Station, KentuckyPublic/Municipal2.754
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Brandenburg, KentuckyPublic3.9922491124238
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Louisville, KentuckyPublic/Municipal2.52
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Corydon, IndianaSemi-Private3.7589285714112
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Brandenburg, KentuckySemi-Private4.02
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Fort Knox, KentuckyMilitary/Public4.274711222350
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Louisville, KentuckyPublic2.04
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Louisville, KentuckyPublic/Municipal1.38888888894
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Fairdale, KentuckyPrivate0.00
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Brooks, KentuckySemi-Private3.5602175513165
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