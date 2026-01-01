La Plata Golf Guide
La Plata Golf Courses
Golf Courses Near La Plata
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White Plains, MarylandPublic/Municipal3.405405405437
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Waldorf, MarylandPublic
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Waldorf, MarylandPublic
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Waldorf, MarylandPublic
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Fort Washington, MarylandPrivate2.499756769275
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Alexandria, VirginiaPrivate4.01
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Lorton, VirginiaPublic3.9813574769737
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Potomac Shores, VirginiaResort/Public4.2398422784459
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Mechanicsville, MarylandPublic/Municipal3.9865546218129
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Fort Belvoir, VirginiaMilitary2.85067873331
La Plata Driving Ranges
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