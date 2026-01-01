Dumfries Golf Guide
Golf Courses Near Dumfries
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Potomac Shores, VirginiaResort/Public4.2398422784459
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Quantico, VirginiaMilitary2.83333333336
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Montclair, VirginiaSemi-Private3.1371406034419
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Triangle, VirginiaSemi-Private4.2277265745661
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Woodbridge, VirginiaMunicipal2.579831932877
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Lorton, VirginiaPublic3.9813574769737
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Woodbridge, VirginiaPublic3.2607748982869
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Stafford, VirginiaPublic3.4414860681104
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Lorton, VirginiaMunicipal4.0378786614637
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Fort Belvoir, VirginiaMilitary3.6443372302342
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