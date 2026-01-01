East Bridgewater Golf Guide
East Bridgewater Golf Courses
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East Bridgewater, MassachusettsPublic4.2035669868292
Golf Courses Near East Bridgewater
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Abington, MassachusettsPublic5.01
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Rockland, MassachusettsPrivate5.02
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Rockland, MassachusettsPublic3.9692513369278
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West Bridgewater, MassachusettsPublic4.2689680539509
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Pembroke, MassachusettsPublic3.5830490656535
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Brockton, MassachusettsPublic4.02
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Brockton, MassachusettsPrivate0.00
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Halifax, MassachusettsPrivate4.2564618295479
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Brockton, MassachusettsPublic/Municipal4.7065727772
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Brockton, MassachusettsPrivate4.01
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